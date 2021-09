Persecución de película en Barranquilla contra delincuentes que hurtaron una camioneta

Una persecución como de película se registró en Barranquilla la noche del miércoles cuando tres delincuentes hurtaron una camioneta en un sector del barrio Ciudadela 20 de Julio.

El conductor se encontraba estacionando su vehículo donde recogería a un familiar, cuando tres hombres lo intimidaron con un revólver.

“Me lo pusieron en el estómago y me sacaron todo lo que tenía en los bolsillos, me dijeron que iban a verificar la camioneta y que después me la devolvían y arrancaron y en vez de arrancar hacia adelante, Dios hizo que arrancaran hacia atrás y se chocaron”, relató la víctima de hurto a Noticias Caracol.

Algunas personas de la zona se percataron de la situación y de inmediato alertaron a la Policía, que inició la persecución contra los delincuentes como quedó captado en video.

“Se logra interceptar este vehículo, se presenta un intercambio de disparos, se incauta un arma de fuego tipo revólver de fabricación industrial y la captura de tres personas”, informó el coronel Álex Suárez, comandante operativo de la Policía de Barranquilla.

Minutos antes de este hecho, una motocicleta que había sido hurtada también fue recuperada por la Policía en el barrio La Esmeralda, en el suroccidente de Barranquilla.

