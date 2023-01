Pescador murió luego de una supuesta lancha ambulancia lo embistiera en el canal del Dique

Tras el accidente, cerca al puente de Pasacaballos, la embarcación se dio a la huida y no auxilió a Pedro Blanquicet y su esposa, Maricela Sierra.

Aunque la mujer logró salvarse, gracias a la ayuda de pescadores que la sacaron del agua a tiempo, su conyugue no corrió con la misma suerte.

Pedro Blanquicet permaneció desaparecido por casi tres días, al caer inconsciente en las profundas aguas del canal del Dique.

Finalmente, la fuerza de la corriente arrastró el cadáver hasta el sector de La Bocana, donde fue encontrado en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con Sierra, la embarcación que los embistió era una lancha ambulancia, por lo que considera ilógico que no le hayan prestado ayuda tras la colisión.

Los familiares de Blanquicet argumentan que los tripulantes del bote culpable del accidente irían en estado de alicoramiento y se desplazaban a alta velocidad.

Piden a las autoridades tomar cartas en el asunto para capturar a los responsables y judicializarlos.