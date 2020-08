Pese al mal servicio de energía, Electricaribe demandó a Barranquilla por una millonaria suma

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se pronunció por la demanda de Electricaribe contra la administración.

“Pataletas de ahogado. Una inaudita demanda de un pésimo operador, que en los próximos días enterraremos para no verlo jamás en el Caribe, porque durante años han recibido los recursos del PRONE para la normalización eléctrica y la Contraloría halló que no los usaban bien, que no terminaron los proyectos”, sostuvo el burgomaestre.

Agregó que la acción legal es una interpretación errónea de la ley, porque las entidades reguladoras han descubierto “que en los barrios subnormales, por supuestos estimados, cobran más de 200.000 pesos en hogares que tienen una nevera”.

Pinar del Río, en el suroccidente de Barranquilla, es uno de los sectores en subnormalidad. Para algunos de sus habitantes, cada vez que llega la factura, es un corrientazo muy fuerte para sus bolsillos.

Félix Osorio, residente de Pinar del Río, uno de los sectores por los que demandó Electricaribe, afirmó que en su zona “no hay contadores, hay una tabletica donde figura la cantidad que tú consumes y el valor”.

Ana Correa, que también vive en el barrio, dice que en su caso no sabe cuándo podrá ponerse al día con la factura: “no tengo ni pa’ comer, vamos a tener para pagar 400, ¿de dónde?”.

Electricaribe no se ha pronunciado sobre la demanda que interpuso.

