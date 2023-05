Pidió préstamo por internet y ahora vive un viacrucis: hasta le han inventado que es un violador

Un drama vive una familia en Barranquilla después de solicitar un préstamo por internet, específicamente a través de una aplicación. Desde ese momento empezaron cobros con altos intereses, que pasaron a ser amenazas de muerte.

“Me prestaron $800.000 y en este momento me están cobrando $3.400.000. Ellos pusieron en la publicidad que tenía 120 días de plazo para pagar, pero a los cinco días fue que comenzó el calvario porque no cancelé lo que ellos estaban pidiendo. Comenzaron a alertar a todos mis contactos que están registrados en mi dispositivo, en mi Facebook y a todos los que están en las redes”, señaló el ciudadano afectado.

Otras formas para presionar el pago de este préstamo por internet es el envío de audio con mensajes intimidantes o de fotos de personas desmembradas para advertirle a la víctima que así va a quedar si no accede a cancelar los intereses.

Además, a esta persona le hicieron un montaje con su foto y le agregaron letreros acusándolo de violador, esto con el fin de dañar su imagen.

Publicidad

Los inescrupulosos que están tras el préstamo por internet también se están metiendo con los contactos. “Les envían fotografías mías y le dicen que son fiadores de la deuda y que si ellos no pagan les matarían a un familiar, entonces eso se me ha vuelto un calvario, un viacrucis porque en estos momentos no he podido dormir bien por el tema de que todos están en contra mía, creen que yo los puse como fiador dentro de ese crédito”, agrega el hombre afectado.

Si usted es víctima de esta modalidad de extorsión, no dude en ponerlo en conocimiento de las autoridades, a través de la línea 123 o 165 del Gaula de la Policía.

Redada contra la extorsión en Colombia

A propósito de temas de seguridad, en Colombia se llevaron a cabo operativos en varias ciudades para capturar a extorsionistas que incluso secuestraban a sus víctimas o las atacaban con armas de fuego para presionar que pagaran las llamadas ‘vacunas’.

Publicidad

“Se logró la captura de 158 personas dedicadas al secuestro y la extorsión. Se realizaron un total de 35 allanamientos y registros”, recalcó el teniente coronel Elver Vicente Alfonso, director del Gaula.

Durante una semana los agentes del Gaula de la Policía, con la ayuda de la Fiscalía General de la Nación, llegaron hasta los rincones donde los extorsionistas realizaban llamadas, preparaban sus ataques y organizaban los planes para pedir dinero a cambio de la tranquilidad de los comerciantes.

“En el municipio de Chiquinquirá (Boyacá) la operación permitió la captura de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Tren de Aragua, responsables de extorsiones mediante la modalidad del falso servicio”, indicó el director del Gaula.

En Norte de Santander fueron capturadas ocho personas que integrarían el grupo al margen de la ley Tren de Aragua, “quienes mediante falsas ofertas de compraventa de vehículos publicadas en redes sociales lograban que sus víctimas se desplazaran desde diferentes ciudades hasta Cúcuta, donde eran secuestradas y llevadas a distintas partes de la región”, añadió el teniente Alfonso.