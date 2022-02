Piloto de lancha que chocó con otra en Magangué iba a huir, denuncia papá de niña desaparecida

Jesús Candelario Guzmán, papá de una de las cinco niñas desaparecidas tras el choque de dos lanchas en Magangué el pasado 6 de febrero hacia las diez de la noche, denuncia que el piloto de la embarcación que se estrelló contra otra que llevaba 18 pasajeros intentó irse del lugar sin auxiliar a las víctimas.

“El man se iba, iba a dejar a los que estaban ahí tirados, no los quería recoger”, aseguró.

También teme que no hallen con vida a su hija ni a las otras 4 niñas desaparecidas y el joven que cayeron al río Magdalena, a la altura de Magangué, en Bolívar.

“No, no, eso no, imposible, eso fue en todo el medio del río, el que no sabe nadar se ahoga”, expresó.

Además de buscar a los seis desaparecidos, las autoridades investigan a los pilotos de las dos lanchas, ya que las embarcaciones solo tienen permitido navegar hasta las cinco de la tarde y el accidente se produjo a las diez de la noche.

Adicional a esto, ninguno de los pasajeros llevaba salvavidas y los menores de edad iban acostados en medio de las sillas.

Los desaparecidos fueron identificados como: Carolina Castro Muñoz, de 4 años; Yomadis Castro Muñoz, de 8; Sol Angie Guzmán Retamoza, de 10; Dioselin Muñoz Guerra, de 10; Marcela Muñoz Guerra, de 13, y Vinson Barranco, de 23.