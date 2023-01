Playas de Riohacha, sin salvavidas por falta de presupuesto

Aunque la ocupación hotelera alcanzó el 72% en la capital, las costas siguen sin protección ante la falta de recursos del distrito para contratar personal.

De acuerdo con los operadores turísticos, la escasez de rescatistas en las playas golpea directamente su actividad ante el miedo de los turistas.

“Un salvavidas le da a uno algo de seguridad y tranquilidad; sin embargo, no sé si es por la poca gente que hay en el momento, pero sí hace faltan”, dijo Diana García, turista.

La Alcaldía de Riohacha señaló que no han contratado rescatistas porque no hay un rubro específico para esto.

“La dificultad presupuestal existe desde el año pasado, no nos dejaron en el presupuesto este ítem, que es importante. Estamos buscando con la Secretaría de Hacienda para poder buscar un rubro e incorporárselo a este tema de salvavidas”, afirmó Ronal Gómez, secretario de Gobierno y Seguridad.

Por el momento, la Policía de Turismo está brindando acompañamiento a los visitantes y haciendo algunas recomendaciones de protección en las playas.

“Al momento de ingresar a las playas estén pendientes de sus hijos y sigan las recomendaciones de cuidado dentro de la playa y dentro del mar que deben tener los visitantes”, señaló el capitán Manuel Barragán, jefe de la Policía de Turismo en La Guajira.

El pasado puente festivo, la ocupación hotelera en la capital de La Guajira alcanzó un 72% y los sitios más visitados fueron Riohacha, Palomino y Cabo de la Vela.