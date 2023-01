Polémica por restricción de ingreso a personas no indígenas a Nabusímake

La suspicacia es porque autoridades indígenas toman la decisión en medio de elecciones regionales y un miembro de la etnia arhuaca es candidato a la Alcaldía.

En Nabusímake, capital del pueblo arhuaco, en zona rural del municipio de Pueblo Bello, Cesar, se le cerró temporalmente la puerta al turismo, con un resolución emitida por el resguardo, que restringe el ingreso de personas no indígenas.

"Los mamos han venido diciendo que todo lo que afecte a la cultura no debe permitirse y estamos en una situación bastante trascendental a nivel cultural, espiritual", dice Hermes Torres, secretario de la confederación indígena.

En 2009 y 2016 se tomaron decisiones similares, pero esta vez hay suspicacias por que se da en vísperas de elecciones, cuando Saúl Mindiola, arhuaco, es uno de los más opciones a ser el próximo alcalde de pueblo bello.

Los otros candidatos piden garantías para que esta restricción no limite sus jornadas proselitistas.

La restricción impuesta por las autoridades arhuacas comenzó el 24 de julio y, pese a la polémica generada, se mantendrá hasta que el resguardo la reconsidere y permita el normal tránsito de Bunachis, personas no indígenas hacia sus territorios sagrados.

La actual administración municipal no comparte la decisión indígena, porque frena el turismo, motor de la economía local.