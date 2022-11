Policía saca esposada a madre con bebé en brazos que reclamaba liquidación en tienda Jon Sonen

A través de redes sociales circula el video de una madre con su bebé en brazos que es esposada por la Policía de Cartagena . Las imágenes son grabadas por un hijo de la señora, la cual afirma ser víctima del incumplimiento de pago por parte de la tienda de ropa Jon Sonen ubicada en el sector Serrezuela, en la capital del Bolívar.

“Me están sacando de la tienda donde me deben dos millones de pesos desde hace dos años, no me quieren cancelar. Llamaron a la Policía y se niegan a contestar”, grita la mujer en medio de la refriega con las autoridades, que insisten en ponerle las esposas pese a que ella carga a la niña, que llora desesperadamente.

La denunciante acepta abandonar la tienda de ropa y, ante la mirada de curiosos, insiste en que no ha cometido delito alguno, sino que sencillamente está exigiendo un derecho.

Si está mujer llegó a este extremo, es porque realmente está desesperada. Que falta de empatia de la empresa, y de la policia.

¡por Dios!

La sacaron hoy de la tienda Jon Sonen de ‘La Serrezuela’ porque fue a reclamarle al gerente de esta empresa la liquidación. pic.twitter.com/3r2bClX006 — JACQUELINE PEREA (@pereajacque) November 29, 2022

En un video previo al altercado con los dos patrulleros, Norelys Álvarez aseguró que ya había hecho "todos los lineamientos pertinentes, que fueron tutelas. Se les hizo la segunda tutela, se les hizo la orden de desacato, todo, y la empresa se niega rotundamente a contestar las tutelas, y ahora a contestar una demanda que hay, la cual ya tuvo vencimiento de términos".

#Denuncias| Norelys Álvarez contó que la Policía la saco esposada de Jon Sonen por “alterar el orden público”.



➡️La mujer trabajó para la empresa Jon Sonen en el centro comercial Plaza Bocagrande, sin embargo, ayer se dirigió a la sede Serrezuela buscando una conciliación pic.twitter.com/7cB4T2HNmx — El Bolivarense (@ElBolivarenseCo) November 29, 2022

Las imágenes llegaron hasta el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos”.

El respeto.a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos. https://t.co/Rmwwjt7XD5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2022

Más allá de este pronunciamiento aún no hay respuesta por parte de Jon Sonen o las autoridades de Cartagena. No obstante, las redes sociales se han ido lanza en ristre contra la tienda y la Policía por esposar a la mujer.

El medio regional El Bolivarense afirma que contra la empresa hay un proceso legal desde septiembre que no ha sido resuelto.