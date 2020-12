Policías evitaron que una mujer se lanzara del Puente Pumarejo

Hubo pánico en el Puente Pumarejo de Barranquilla por una mujer que logró treparse entre el rejado de la estructura y estuvo a punto de lanzarse al río Magdalena.

“Botándose no va a solucionar nada”, decía uno de los agentes de la división de Tránsito que intentaba persuadirla.

Otro insistía en que “la vida es muy hermosa”, y le ofrecía ayuda: “en qué podemos colaborarle”.

Acercándose lentamente, uno de ellos atravesó sus brazos entre las rejas y la agarró de la cintura, mientras que otro agente seguía hablando con la mujer, que se identificó como Yamile.

Entre lágrimas, dijo desesperada que tenía “una fundación de animales y nadie me quiere ayudar”.

“No tengo empleo, nadie me quiere ayudar, tengo muchos problemas económicos con mi fundación (…) Mis animales no tienen comida, no tienen nada, ya no sé qué hacer”, continuó diciendo desesperada.

Según medios regionales, la mujer recibió apoyo psicológico, pero se desconoce su situación actual.

Nadie está solo. Hay líneas de atención en todo el país con las que se puede comunicar para hablar sobre los sentimientos que lo afectan y donde pueden brindarle la ayuda que está buscando.

Bogotá

Línea 106WhatsApp 300 754 8933

Atlántico​

(5) 344 3645CRUE (5) 330 9000 Extensión: 5131, 330 8100, 330 8101

Antioquia

(4) 444 4448Línea 123

Arauca

Línea 125

Barranquilla

(5) 339 9999

Bolívar

(5) 664 5612, 664 4675​Línea 125

Boyacá

Línea Amiga 106

Cartagena

Línea 125

Casanare

317 371 7451

Cauca

Línea CRUE 820 5390 - 8205366321 812 8623

Cesar

Línea Vital #123

Cundinamarca

Línea 123

Huila

Centro de Escucha 321 907 3439 y (8) 870 2277

Meta

Línea Amiga 312 575 1135

Risaralda

Línea amiga Ámate y Vive 106 y (6) 333 9610 y 018000 949999

Sucre

(5) 282 2556

Valle del Cauca

Línea de ayuda en salud mental 106