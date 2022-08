Policías señalados de participar en la masacre de 3 jóvenes en Chochó se declararon inocentes

Durante las audiencias contra los policías que son señalados de participar en la masacre de tres jóvenes en Chochó , Sucre, la Fiscalía General de la Nación reveló que las víctimas fueron torturadas. Además, se conoció que los uniformados no aceptaron los cargos que les imputaron.

En varios videos se ve la trazabilidad de lo que habría sido el crimen de Jesús Díaz, José Arévalo y Carlos Ibáñez el pasado 25 de julio.

Para la Fiscalía General de la Nación, la detención de las víctimas se realizó de manera ilegal y a modo de venganza por la muerte del patrullero Diego Ruiz.

“La condición de indefensión, que no estaban siendo agresivos, no estaban repeliendo el ataque de los cuatro funcionarios de la Policía, quienes sí, de manera arbitraria, se insiste tienen retenido a unos jóvenes sin justificación alguna. No siendo suficiente con ello, además, son amedrentados mediante el uso de sus armas de fuego de dotación”, indicó el fiscal Eduardo José Duarte.

En varias imágenes se evidencia cómo uniformados tienen sometido en el piso a Jesús David Díaz, al mismo tiempo que piden apoyo de sus otros compañeros.

Esos primeros cuatro policías que hacen dicha captura, según la Fiscalía, son Uber Mieles, Diana Marcela Puerta, Bernardo Portón y Leila Carolina Ávila, quienes, al parecer, torturan a los jóvenes.

“Funcionarios, ustedes, quienes aumentaron deliberada e inhumanamente el sufrimiento a las víctimas causando padecimientos innecesarios como lo fueron heridas con elementos contundentes y arma blanca”, sostuvo el fiscal Duarte.

Las pruebas de esas lesiones quedaron en las necropsias de las víctimas, las cuales fueron reveladas por las Fiscalía durante la audiencia. En los dictámenes forenses se observan las múltiples heridas que sufrieron los jóvenes antes de morir.

“Aquí su señoría, nótese la gravedad de estas lesiones, que fueron todas producidas en vida”, acotó Duarte.

Una vez capturados, los jóvenes fueron trasladados en una patrulla dela Policía hacia Sincelejo, sin embargo, la camioneta y sus escoltas se desvían por la carretera que conduce de La Palma a Sincelejo y es allí, en un lugar apartado en el que, al parecer, el coronel Benjamín Núñez asesinó a los jóvenes.

Duarte aseguró que “los tres jóvenes (fueron) golpeados en distintas partes de su cuerpo, uno de ellos amarrado y otro con una lesión antigua, lo que en conjunto les impedía poder defenderse o repeler el ataque, pues se encontraban absolutamente doblegados y esta situación fue aprovechada por el teniente Benjamín Núñez, quien haciendo uso de su arma de dotación disparó en varias oportunidades”.

Otra de las pruebas reveladas tiene que ver con un audio de WhatsApp aportado por uno de los tíos de las víctimas el 28 de julio del 2022. Él expone que, supuestamente, se oye la pelea de los jóvenes y los uniformados en el platón de la camioneta. Al parecer, allí se escucha la orden de asesinarlos.