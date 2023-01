Por $200 mil, vecina le lanzó ácido a un hombre que está a punto de perder el ojo

La presunta agresora se indignó cuando la víctima y su esposa le reclamaron por haberles vendido una impresora dañada en Soledad, Atlántico.

Miriam del Carmen Rochel, acusada de haberle lanzado el ácido a Miguel Jaimes, se negó a devolver el dinero del negocio que había hecho días antes.

Publicidad

De acuerdo con lo relatado por Carolay Villa, pareja de la víctima, su vecina Miriam del Carmen les vendió dos artículos dañados.

“Yo tengo una miscelánea aquí en mi casa y necesitaba la impresora porque hay un colegio cerca, por eso hicimos el negocio, pero el técnico dijo que estaba dañada y el arreglo salía por más de $800.000. Yo le conté a la vecina lo que había dicho el técnico y que no se iba a poder hacer el negocio, pero ya le habíamos dado la plata. Esa señora me salió con groserías, que el negocio estaba hecho y que ella no iba a devolver la plata”, contó Carolay al diario El Heraldo.

Tras el reclamó, Miguel y Carolay intentaron buscar auxilio en las autoridades, instancia ante la cual su vecina, en el barrio La Inmaculada de Soledad, Atlántico, mostró su negativa para devolver el dinero.

Sin embargo, la pareja no estaba dispuesta a perder los 200 mil pesos que habían entregado por el negocio, así que regresaron a la vivienda de Miriam del Carmen y allí ocurrió la agresión.

Publicidad

De acuerdo con los afectados, Miguel tocó el candado de la casa y preguntó por el dinero cuando de repente sintieron como cayó un líquido sobre ellos.

“Fue horrible, yo solo gritaba y gritaba. Jamás pensé que esa señora iba a tomar esa determinación, por eso fuimos allá confiados”, aseguró la víctima.

Publicidad

La agresión suscitó la cólera de los demás residentes del sector, quienes lanzaron piedras contra la vivienda de Miriam del Carmen Rochel y amenazaron que en caso de no ser capturada, prenderían fuego a su casa.

Las autoridades acudieron al barrio La Inmaculada y evitaron la tragedia.

Mientras tanto, la pareja llevó el caso ante la Fiscalía esperando que su plegaria por justicia sea escuchada.

Sobre las heridas de Miguel Jaimes, se conoció que los daños que produjo la sustancia podrían costarle la visión del ojo derecho.