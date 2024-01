Por asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, condenan a Margareth Chacón en Cartagena

En la mañana de este lunes, 15 de enero de 2024, la juez 3 de conocimiento de Cartagena condenó a Margareth Chacón por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci , quien murió en una playa de Barú en mayo de 2022, mientras disfrutaba de su luna de miel.



La juez del caso de Marcelo Pecci reveló que se logró demostrar la participación de Chacón en el asesinato del fiscal, por lo que se le acreditaron los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. Su condena, cuyo monto no ha sido revelado, se da como coautora del crimen.

A pesar de que Margareth Chacón afirmaba ser inocente y quería demostrar que no tenía ningún tipo de responsabilidad en el caso, la Fiscalía General de la Nación la señaló de participar en la coordinación y planeación del asesinato de Marcelo Pecci.

Según el diario El Tiempo, el fiscal Mario Burgos enfatizó que Chacón debía ser sentenciada por homicidio agravado en concurso con tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego o municiones, pues, de acuerdo con las investigaciones, ella acompañó la logística del asesinato junto a Ramón Emilio Pérez Hoyos y Felipe Pérez Hoyos, condenados a 25 años de cárcel tras confesar que movieron más de 1.600 millones de pesos para la ejecución del crimen.

El proceso contra Margareth Chacón

El 20 de octubre de 2023, se llevó a cabo una audiencia contra Chacón y en esta Andrés Felipe Hoyos, su pareja, declaró que “la razón por la que con Margareth viajamos a Cartagena fue porque estábamos en plan romántico, estábamos en un proceso de reconciliación. Yo venía convenciéndola de que volviera acá a Colombia con nuestros hijos y empezáramos nuevamente, y la razón fue porque venía la celebración del Día de la Madre y también íbamos a hacer todo ese proceso del paseo”.

Y Ramón Emilio Pérez Hoyos agregó que “la razón es muy sencilla: mi cuñada iba con mi hermano de paseo porque iban a celebrar el Día de la Madre a Barranquilla y como yo me desplazaba hacia Cartagena, ellos decidieron acompañarme a Cartagena”.



Sin embargo, la Fiscalía enseñó varias pruebas que salpicaban a Margareth Chacón, como los movimientos de la camioneta en Cartagena en donde se planeó el crimen, vehículo que era de su propiedad.

En una entrevista que entregó Chacón a Noticias Caracol, enfatizó que era inocente y aseguró: "No soy una delincuente, en mi camioneta no se transportó ningún arma de fuego, en mi camioneta no hubieron (sic) armas, en mi camioneta no se transportó ningún dinero. ¿Entonces dónde están las pruebas?".