Por asesinos de Jack Ramírez ofrecen en Barranquilla $50 millones de recompensa

El primero de noviembre fue asaltado y herido mortalmente Jack Ramírez, un joven a quien le robaron su vehículo en el barrio Las Mercedes, en Barranquilla. Delincuentes lo chocaron por detrás para que creyera que se trataba de un accidente, pero en cuanto se bajó lo abordaron y en medio del forcejeo le dispararon, dejándolo grave.



Familiares, amigos y allegados se reúnen para homenajearlo. “Yo realmente lo que pido hoy no solo es justicia, porque yo estoy confiado en que eso va a suceder, lo que pido hoy es una reflexión, un homenaje a mi hermano, que no sea un número más, porque quién sabe cuántos jóvenes también estarán en estas condiciones y no se pudo dar a luz la noticia”, dijo su hermano Kevin.

Un día después del ataque, Jack Ramírez falleció por la gravedad de las heridas.

“La Policía Nacional, una vez se registra el hecho, logra reaccionar y a través de unidades de investigación criminal se recupera el vehículo, lo que ha permitido generar una exploración criminalística que nos está permitiendo una línea investigación para prontamente dar con el paradero de los delincuentes”, dijo sobre el caso el subcomandante (e) de la Policía de Barranquilla, coronel Dave Figueroa.

De otro lado, el coronel Figueroa destacó que en lo corrido del año en Barranquilla se han capturado a 155 personas por homicidio y otras 1.500 por hurto en diferentes modalidades.

Autoridades ofrecen hasta 50 millones de pesos a quien entrega información que permita capturar a los responsables del crimen de Jack Ramírez.

Otro joven asesinado en Colombia en medio de un robo

La familia de Edwin Felipe Ortiz, de 19 años, lleva una semana buscando pruebas para dar con el paradero de las personas que le causaron la muerte en medio de un atraco en la localidad de Bosa, barrio El Recreo , en el sur de Bogotá. El joven salía de un bar en compañía de su novia.



“Le dicen a mi sobrino que entregue lo que tiene, él saca la billetera, se las entrega y les dice ‘no tengo nada más, no me vaya a hacer daño’. Y en el momento en que él alza sus brazos, el tipo que estaba sacó un cuchillo grande. Según cuentan los testigos se lo enterró en el pecho”, narró una familiar de Felipe al Ojo de la Noche.

Herido, lo subieron a una motocicleta, pero debido a la gravedad de las lesiones y a la pérdida de sangre se cayó de la moto. Finalmente, la víctima del robo en Bosa murió en el centro médico, mientras que los delincuentes escaparon.

Su padre está pidiendo la ayuda de las autoridades: “En el nombre de Dios Padre, que esto no quede en la impunidad, es lo que más le pedimos a la justicia”.

La familia sigue recogiendo la información para ver si alguien asume el caso y captura a los responsables.