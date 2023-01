Por la fuerza fueron desalojadas 400 familias que invadieron el Parque Isla de Salamanca

Las personas que vivían en medio del agua dicen que construyeron sus cambuches ante la necesidad de un techo. Habían ocupado cerca de nueve hectáreas.

Con gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento lanzadas por antimotines, se desarrolló parte de la diligencia de desalojo de cuatrocientas familias que habían ocupado ilegalmente una zona de reserva en el Parque Isla De Salamanca, jurisdicción del corregimiento de Palermo, en Sitionuevo, Magdalena.

Las autoridades utilizaron más de 500 uniformados del Ejército, Policía y funcionarios de la alcaldía y personería para llevar a cabo la misión.

Sin embargo, los invasores aseguraron que no saldrán de la zona porque no tienen dónde vivir.

“Ellos tienen que llegar a un acuerdo con nosotros; si no llegan a un acuerdo con nosotros, nosotros no vamos a salir”, dijo Rubí, quien se niega a desalojar.

En marzo se conoció la denuncia hecha, ante la Fiscalía, por la directora territorial de Parques Nacionales sobre la invasión de esta área protegida.

