Por nueve mil pesos, peaje en el Cesar impidió paso de ambulancia y paciente murió

Médicos confirmaron que el retraso de casi media hora fue fatal para la señora, quien sufría de hipertensión y falleció tras llegar a un centro asistencial.

Los empleados del peaje del municipio de Rincón Hondo no dejaron pasar a la ambulancia del Hospital Regional David Padilla Villafañe de Aguachica porque la tarjeta, que asigna el centro asistencial al vehículo, no funcionó para el pago de $9.200.

De acuerdo con testigos, el médico reunió el valor del peaje para poder trasladar a Cenelis Manosalva, la paciente de 41 años.

Los familiares y el conductor de la ambulancia reprocharon el hecho frente al cual el secretario de Salud del Cesar, Jorge Juan Orozco, dijo: “si el chip falló y no funcionó, es responsabilidad del hospital por no haber corroborado que no funcionaba. Pero yo insisto, no es motivo para que el peaje no le hubiera dado paso a la ambulancia porque era un tema de misión médica”.

Asimismo, anunció investigaciones contra el hospital y denuncias contra los responsables del peaje.

El caso prendió las alarmas en la Red Pública de Ambulancias del Cesar, donde hay alrededor de 100 de estos vehículos. La Secretaría de Salud dijo que habrá controles estrictos.