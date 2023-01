¿Por qué en España le siguen la pista a cercano colaborador de Alejando Char?

Jorge Padilla, secretario jurídico de la Alcaldía de Barranquilla, fue mencionado por Edmundo Rodríguez, expresidente de Inassa investigado por corrupción.

No solo en Colombia se investiga el paradero de cerca de 260 mil millones de pesos en este gigantesco fraude trasnacional.

En Madrid, España, se adelantan pesquisas en el llamado Caso Lezo para establecer cómo operó la máquina de corrupción española que habría repartido sobornos, al mejor estilo Odebrecht, en varios países de América Latina.

Noticias Caracol obtuvo parte del expediente que cursa en el país ibérico y halló a un hombre, cercano al alcalde de barranquilla Alejandro Char, en la mitad del embrollo.

El 21 de julio de 2016, en el hotel Villamagna de Madrid, las autoridades españolas grabaron una conversación entre el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino y el empresario colombiano José Manuel Daes, más conocido como Yuyo Daes.

En esa charla, además de hablar sobre el escándalo del PP en España por cuenta de las movidas ilegales del Canal Isabel Segunda, Edmundo Rodríguez le cuenta a Yuyo Daes que tiene un pleito con el distrito de Barranquilla y menciona a un abogado de apellido Padilla.

Para los investigadores de la Guardia Civil española el abogado Padilla es Jorge Padilla Sundheim, actual secretario jurídico de la Alcaldía de Barranquilla.

Es decir, el nombre de uno de los asesores de cabecera del alcalde Alex Char aparece en un expediente en España.

Noticias Caracol buscó al secretario jurídico Jorge Padilla.

"No conocía que yo estaba reseñado en ninguna charla que Edmundo Rodríguez haya tenido. Lo que pudo haber sucedido y es la única explicación que tengo es que cuando él fue retirado de Inassa me consultó en mi condición de abogado para que le recomendara abogados laboralistas que pudieran asumir su caso (...) Nunca he sido abogado de él ni tengo ninguna relación ni de amistad ni nada”, se defendió Padilla.

De todas maneras, la Procuraduría rastrea los contratos que Padilla firmó antes de ser funcionario con empresas de Inassa.

Por ejemplo, en un documento de marzo de 2013 se evidencia que fue abogado de la firma Recaudos y Tributos, o R&T, en un pleito contra la Alcaldía de Santa Marta por 2.392 millones de pesos. El contrato estipulaba, a manera de comisión de éxito, un 30 por ciento de ese valor si ganaba el caso. Es decir, 717 millones de pesos.

Así mismo, entre 2012 y 2015, Padilla suscribió tres contratos con la empresa Triple A para asesorar la gerencia de Ramón Navarro, principal señalado del fraude a la compañía. El Ministerio Público ya le puso la lupa a esos negocios.

Sin embargo, el secretario jurídico de Barranquilla dice que sus contratos fueron legales y sobre su pasado contractual añadió:

"Cuando yo era abogado o fui abogado de R&T y de Triple A no tenía ninguna relación con el distrito y me desarrollaba como abogado consultor, ni conocía al alcalde Char que hoy es mi actual jefe”.

La justicia española y colombiana avanzan en frentes paralelos para documentar este intrincado fraude trasnacional.