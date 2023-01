¿Por qué está tan enredada la concesión para administrar el Parque Tayrona?

Turismo desordenado, disputas por la propiedad privada y la afectación de territorios sagrados evidencian un panorama preocupante.

El Tayrona, ubicado en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta, es la joya de la corona de los parques en Colombia, más de 400 mil personas lo visitan al año.

Sin embargo, un debate realizado el miércoles pasado en el Congreso dejó en evidencia graves problemas.

El representante a la Cámara José Edilberto Caicedo, acompañado de líderes comunales del Magdalena y de voceros indígenas, criticó al concesionario que ha venido operando los servicios turísticos del parque Tayrona desde el año 2005; este es administrado por Aviatur.

Además, lamentó el estado del parque y la proliferación del empleo informal de unas 1.100 familias sin control del Estado.

Al final, como conclusión, le pidió al Gobierno frenar la licitación que está en curso para concesionar el manejo del Tayrona por 23 años más.

“No tiene sentido que un modelo, que no funcionó durante estos 15 años, queramos imponerlo por 23 años más, donde el modelo prevalece para el beneficio del particular en detrimento de las comunidades que cohabitan con el parque”, asegura el congresista José Edilberto Caicedo.

Según él, más del 80% de los recursos recaudados por ingresar al parque serán para su nuevo operador y lo demás para el Estado. Una ecuación que, en su criterio, resulta inadmisible.

En la puja por este negocio hay 19 firmas interesadas. Parques Naturales sostiene que este contrato deberá adjudicarse en el primer trimestre de 2020.

“En los mismos pliegos de la licitación se establece una proyección de ingresos que llegaría a casi 1 billón de pesos en 23 años y unas obligaciones de inversión para el concesionario que no superen los 6 mil salarios mínimos, es decir, 5.000 millones de pesos, lo cual demuestra que sería una concesión leonina”.

Sin embargo, las cuentas internas de Parques Nacionales son otras.

Entretanto, a los reparos del parlamentario Caicedo se sumaron varias voces autorizadas de la región que dejaron su constancia en el debate.

“Este es un mensaje para el señor presidente y a los ambientalistas: nosotros siempre hemos estado en la Sierra. A los ambientalistas no les debe preocupar que la Sierra Nevada esté en las manos de los que siempre la han tenido, que somos nosotros. Por qué no nos permiten a nosotros participar en el manejo del área parque, porque además se llama Tayrona, pero no tiene ningún componente Tayrona”, dijo Danilo Villafañe.

Otra de las críticas al modelo de concesión, que será entregado en 2020 para administrar los servicios ecoturísticos del Tayrona, es que contempla una tarifa preferencial, hasta 50% más barata, para los empleados de Parques Nacionales Naturales.

También intervino en el debate el empresario Jean Claude Bessudo, representante legal del concesionario que ha operado el parque desde el año 2005. Según dijo, su empresa hizo las inversiones que correspondían, al tiempo que añadió que no está interesado en obtener la nueva concesión.

“No sé trabajar en un ambiente de hostilidad y jamás he visto una actitud tan hostil contra la concesión que la que uno percibe. Realmente lo lamento”, señaló.

En respuesta a estos señalamientos sobre el estado del Parque Tayrona, la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, aseguró que el patrimonio natural está en excelentes condiciones, que su entidad ha promovido 205 procesos sancionatorios por delitos ambientales y que siempre ha habido un diálogo franco con todas las comunidades para garantizar su conservación.