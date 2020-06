Por robarle la moto, delincuentes asesinaron a reconocida abogada

Pese a la pandemia y al decreto de aislamiento social por coronavirus COVID-19, los homicidios no cesan en el Magdalena. Hoy, Ciénaga está de luto tras el crimen del de una reconocida abogada.

La víctima fue identificada como Pierangelly Hugueth, titulada que laboraba en la notaría de esta localidad y que recibió un disparo en el pecho cuando, al parecer, se rehusó a entregar su moto en sector céntrico del municipio.

"Investigamos y verificamos la hipótesis de que podría tratarse de un hurto. Sin embargo, seguimos indagando para descartar cualquier otra situación que pudo haberse registrado", informó el coronel Óscar Solarte, comandante de la Policía de Santa Marta.

Lo que se sabe es que esta mujer aprovechaba su día de pico y cédula para ir de compras en su vehículo. Los delincuentes le quitaron la vida a la jurista y huyeron con su automotor.

"No se casó, adoptó un niño de 4 años que me toca hacerme cargo de él para sacarlo adelante. Fue una hija buena que hacía todas las vueltas, porque yo tengo 72 años y no puedo salir de la casa", expresó Pablo Hugueth, padre de la víctima.

Las autoridades policiales intensificaron los operativos para dar con los delincuentes. Además, ofrecieron una recompensa para capturarlos.