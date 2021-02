Preocupación en La Guajira por despido masivo de trabajadores del Cerrejón

El sindicato de los trabajadores del Cerrejón denuncia que a varios empleados les ha llegado una carta en la que la compañía minera da por terminados sus servicios.

“Te decían, señor Elder, por el tema del precio del carbón, la compañía ha decidió rehusar de sus servicios (sic) y tiene dos horas para que usted decida si escoge irse de la compañía o en su defecto, si no lo escoge, de igual manera también se va de la compañía", dice Elder Bermúdez, exempleado de la mina.

A José Peralta también le terminaron su contrato, que duró 16 años, y su despido se da justo cuando se entera del embarazo de su esposa.

“Pusieron una firma de abogados a que me llamara y no hablé con ellos. Cuando vine a ver en la noche ya tenía la carta con mi liquidación y la carta de mi contrato terminado”, explica Peralta.

Para el sindicato de los trabajadores, esta decisión obedece a una masacre laboral de parte de la compañía minera.

Así lo explica Orlando Cuello, líder sindical de los empleados de Cerrejón: “Son 450 trabajadores a los cuales se llamó bajo un supuesto arreglo voluntario, que de voluntario no tenía nada porque si el trabajador no aceptaba recibía amenazas de que si no aceptaba ellos le mandaban la carta de renuncia por correo".

A través de un comunicado, la empresa Cerrejón explicó que la decisión se debe a la caída de los precios del carbón, la situación por COVID-19, la huelga de 91 días de los empleados y los bloqueos en la vía férrea que les impedía sacar el carbón.

"Ha sido una decisión difícil, pero enfrentamos un momento muy retador y complicado en el que debemos entender que si la compañía no opera perdemos todos".

No ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la Gobernación de La Guajira frente a esta situación, mientras los empleados anuncian acciones legales.