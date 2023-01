Preocupación entre habitantes de La Guajira por contagio de Mal de Panamá en cultivos de Banano

Aunque el Gobierno aseguró que el hongo Fusarium no afecta a los humanos, la población cercana a las cuatro fincas en cuarentena se encuentra preocupada.

"Nos da miedo porque tenemos niños, no sabemos hasta dónde puede llegar la afección de esta plaga o está infección, no sabemos ni que es, hasta ahora. No hemos visto nada, pero escuchamos a los demás que están preocupados y diciendo de que puede afectarse el ser humano, no sabemos si es verdad o mentira", señaló Ana de Jesús Flórez Mendoza, habitante de la zona bananera.

Asimismo, temen sobre las repercusiones en la economía del sector.

"Uno como trabajador se ve afectado porque se nos está acabando el trabajo por esto y se ve la empresa muy afectada por la situación que está pasando ahora mismo", expresó Arcadio Arias Osorio, trabajador.

El Gobierno, por su parte, señaló que las exportaciones del producto y su consumo no deberían de verse afectados porque el hongo conocido como Fusarium o Mal de Panamá destruye el tallo de las plantas de banano, pero no afecta el fruto.

Las fincas bananeras afectadas se encuentran en cuarentena para evitar que la plaga se expanda por el Caribe y el resto del país.

De acuerdo con las autoridades, el contagio provendría de Venezuela, por lo que el Gobierno ha extremado medidas de ingreso de maquinaria usada y abono desde el vecino país.

"Estamos haciendo unas labores de desinfección, de tal manera que la gente y los vehículos que se movilicen por esa zona del país se desinfecten, y no haya una afectación en el resto de las zonas bananeras”, dijo el ministro de Agricultura, Andrés Valencia.

En contexto: Cuarentena en La Guajira por posible hongo que podría acabar con más de 150 hectáreas de banano