Presidente Petro en La Guajira: dispuso $37.000 millones para construcción de un hospital

Se cumplió el primer día de la agenda del presidente Gustavo Petro en el departamento de La Guajira . Sus habitantes le pidieron al mandatario mejorar sus condiciones de vida en aspectos como acceso a agua potable, alimentación y servicios públicos.

El mandatario, acompañado por sus ministros, llegó hasta el municipio de Uribia, donde la situación es más grave que en otras zonas del departamento. Allí escasean los alimentos, no hay vías de acceso y esto dificulta la entrada de carrotanques con agua potable.

“Yo he pagado hasta 800.000 pesos por un viaje de agua, porque no tenemos servicio de agua y ahora solo estamos con unas pilas públicas que no se han finalizado”, aseguró el ciudadano Alexander Palmar.

Los habitantes y líderes de las comunidades wayú pidieron acciones contundentes y obras que mejoren su calidad de vida. Sobre todo, en las zonas más apartadas de La Guajira.

“Que la infancia tenga mejor infraestructura y que esos programas se implementen a nivel general. Ahora solo al 58% de la población le llegan esos beneficios. Se deben seguir desarrollando”, dijo el líder wayú Eliemenes Zambrano.

En medio de su recorrido, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a la situación que se vive en esa zona del país: “De eso se tratan los decretos que va a sacar el Gobierno, precisamente para revertir esa situación. De manera que ahora, que viene una crisis mayor de diferencia entre las necesidades de la gente y lo que pueda ofrecer el territorio, pues necesitamos revertir las condiciones. Primero, el consumo es para los seres humanos”.

Por su parte, Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, reveló que “el señor presidente dispuso de 37.000 millones de pesos para la construcción de un hospital en Nazareth, completamente nuevo. En dos años vamos a tener un hospital dotado”.

El presidente Gustavo Petro manifestó que su reforma a la salud comenzaría en La Guajira, un departamento que se debe priorizar en temas de conectividad. Además, que se invertirán 25.000 millones de pesos para paneles y baterías en la alta Guajira.