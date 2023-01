Procuraduría abrió indagación por vacunación irregular del cantante Rafa Pérez

La Procuraduría abrió indagación preliminar contra la gerente del Hospital Local Santa María Magdalena de Malambo, Eimy Liz Camargo Molina, por la presunta vacunación irregular del cantante Rafa Pérez y su esposa, Milagros Villamil .

El ente investiga por qué el cantante vallenato y su compañera sentimental están priorizados en el plan de vacunación COVID .

“Se ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el posible perjuicio causado”, detalló la Procuraduría.

En días pasados, Eimy Camargo, la gerente del Hospital de Malambo, denunció que fue amenazada por este caso.

“A mi línea celular personal e institucional recibí una amenaza muy intimidatoria donde pretenden atentar contra mi vida. Este tipo de amenazas obedecen a toda la situación presentada por esta noticia de la vacunación de dos personas que presuntamente no eran talento humano en salud”, sostuvo.

Rafa Pérez y Milagros Villamil fueron priorizados para ser inmunizados por la Clínica Oriental, la cual está cerrada desde hace dos años, y fueron vacunados en el hospital de Malambo.

De acuerdo con unas declaraciones del cantante a El Heraldo, hace poco fue contactado para la reinauguración del centro asistencial para temas de publicidad. Aunque mostró interés por el trabajo, aclaró que él y su esposa no se han contagiado de COVID-19 .

“Ellos nos manifestaron que como iba a haber un contrato de prestación de servicio de nuestra parte, ellos gestionarían nuestra vacunación para realizar con tranquilidad todas estas actividades. Dígame ¿quién en estos momentos no va a aceptar que le den trabajo, lo contraten para un toque y aparte lo vayan a inmunizar? Por eso acepté y envié mi documentación, yo ni siquiera he ido a la clínica, no la conozco”, sostuvo Rafa Pérez al citado medio.