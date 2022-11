Procuraduría indagará a policías que esposaron a madre en almacén Jon Sonen en Cartagena

La Procuraduría abrirá indagación preliminar contra los policías en Cartagena que esposaron a Norellys Álvarez, la madre que, con su hija en brazos, exigía al almacén Jon Sonen que le pagara la liquidación que le debe hace dos años.

El Ministerio Público establecerá si hubo abuso de autoridad durante el procedimiento.

Según el relato de Norellys, ella le decía a uno de los uniformados “‘suéltame, no me toques, me estás lastimando, ponme las esposas por delante porque no voy a soltar a mi hija’, yo soltaba a mi hija y me la quitan porque cómo hacía ahí, entonces él me esposó y me puso un comparendo por alteración del orden público”.

Las imágenes del procedimiento en la tienda Jon Sonen y el testimonio de la mujer evidenciarían que los policías, al parecer, se habrían extralimitado al momento de retirar del local a la madre de familia, pues la esposaron a pesar de tener una bebé en sus brazos y estar acompañada por otro menor de edad, indica la Procuraduría.

Esta mujer agregó que tuvo problemas durante su embarazo porque no contaba con seguridad social.

“Me compliqué, no había nadie que me auxiliara y el centro comercial llamó a Ami para que me prestara el servicio. Me decían ‘son contracciones y para los meses que tienes no es normal’, y cuando me dicen EPS yo llorando les digo ‘no tengo’, Sisbén tampoco y me dicen ‘no podemos sacarte de aquí porque eres mi responsabilidad y tu empleador no responde’”, relató.

