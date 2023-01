Procuraduría le puso la lupa a multimillonarios contratos de gobernación de Bolívar

El ente de control suspendió la licitación de uno de ellos y abrió investigación disciplinaria por presunto detrimento patrimonial en otro.

También habló sobre irregularidades en las campañas a la gobernación de Bolívar de Vicente Blel y Hernando Padaui.

El procurador Fernando Carrillo aseguró que la suspensión de la licitación obedece a las fuertes contradicciones en las fuentes de financiamiento para ejecutar un contrato avaluado en 1.49 millones de pesos con el fin de realizar jornadas de acción integral para el desarrollo.

“A la hora de la verificación de una serie de condiciones había un sobredimensionamiento de actividades como la manutención, el alquiler de unos vehículos, adjudicaciones, en fin, y como resultado de todo, solicitamos la suspensión de ese contrato”, sostuvo el funcionario.

Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación también abrió investigación disciplinaria por un supuesto detrimento patrimonial en la construcción del acueducto del Carmen de Bolívar.

“Se hace evidente un presunto detrimento patrimonial en el caso del acueducto del Carmen de Bolívar y, como resultado de ese informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, estamos procediendo a abrir una investigación disciplinaria”, explicó Carrillo.

Asimismo, el procurador dejó abierta la duda sobre el financiamiento y la contabilidad de las campañas a la gobernación de los candidatos Vicente Blel y Hernando Padaui.

“En el caso de la campaña de Vicente Blel no existe manual de procedimiento, no está diligencia el libro físico de ingresos y gastos, las personas que trabajan en la campaña no se encuentran registradas en ninguna base de datos y el costo de esos gastos no es claro”, señaló Fernando Carrillo.

Mientras tanto, sobre la campaña de Hernando Padaui dijo: “en el caso de señor Padauí, no se encuentra el libro físico de ingresos y gastos, tampoco hay manuales de procedimientos no organigrama de las campañas, hay comprobantes de egresos sin factura, las personas que laboran en la campaña no se registran en la contabilidad del servicio que prestan, no se pudieron los verificar los movimientos bancarios”.

El procurador regresará a Cartagena el próximo jueves, para asistir a una audiencia de anticorrupción electoral.