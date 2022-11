Dueño de tienda Jon Sonen, de la que sacaron esposada a mujer que cobraba liquidación, se defiende

Habló Jon Sonen, propietario de la tienda de ropa en Cartagena para la que trabajó Norellys Álvarez, quien se hizo viral tras ser sacada esposada del local luego de que exigiera que le pagaran la liquidación que le deben hace dos años

Según él, lo que le adeudaba a la madre de familia, las "acreencias laborales están completamente canceladas, y no desde ayer, y no desde hace una semana, hace más de tres meses, y las pruebas lo dicen, este es el volante por un pago por 3 millones de pesos el cual se realizó y que hoy, a través de una demanda laboral, la señora no ha podido tener acceso".

No obstante, Norellys refutó a Jon Sonen y dijo desconocer “completamente ese pago, no se me ha notificado, no se me notificó, el abogado que lleva mi proceso de la Defensoría del Pueblo también desconoce el pago del que él habla”.

Agregó que “la liquidación está por 4.467.000 pesos, ese es el monto de mi liquidación, tampoco son 3 millones de pesos”.

Por otro lado, la Procuraduría asumió la investigación del procedimiento policial que terminó con la detención de Norellys Álvarez mientras sostenía a su hija en brazos.

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación, expresó su preocupación por “la imagen en donde la menor cargada estaba en un estado de angustia propio de una menor edad. Ahí uno tiene que analizar varias cosas: la acción de la Policía debió ser cuidadosa frente a un menor, evidentemente; la acción de la madre responsable de la crianza de sus hijos debió ser cuidadosa en el sentido de no llevarlo a ese tipo de situaciones, todo eso hay que mirarlo, ya me imagino que Bienestar Familiar estará pendiente, nosotros tenemos una delegada de familia que estará atenta”.

Dentro de la indagación por lo ocurrido en la tienda Jon Sonen se revisarán los videos previos y posteriores al hecho.

El litigio entre la mujer y el local de ropa continúa.