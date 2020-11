“Providencia quedó destrozada” tras el paso del huracán Iota, advierte directora del hospital local

El huracán Iota dejó graves afectaciones en la isla de Providencia , explicó la directora del centro asistencial en diálogo con Yudis Gallego, la jefe del hospital de San Andrés.

La comunicación se dio vía satelital debido a que es la única forma de establecer contacto, pues el fluido eléctrico y de comunicación quedó destruido por el fenómeno natural.

“Toda la gente está en la calle, no hay dónde estar. La isla quedó destrozada. Hay mucha angustia, no hay alimentos, no tienen nada, están desesperados por recibir cualquier clase de atención”, manifestó la funcionaria Yudis Gallego, luego de hablar con su colega.

Entre las necesidades más urgentes están el personal para atender los heridos, así como los insumos, pues los fuertes vientos del huracán Iota dejaron afectaciones en el centro médico de Providencia, desde donde lanzaron un SOS al gobierno nacional y a San Andrés.

Hay angustia en el hospital porque se perdió todo, nada quedó sirviendo y no tienen cómo atender los heridos en el momento.

"Ella dice que el hospital se ve inservible, el techo del hospital voló, todo se mojó, todo se dañó”, agregó Gallego.

“Quedó devastado Providencia, las casas que quedaron en pie están sin techo”, recalcó.

También se necesita comida, alimento y ropa para quienes lo perdieron todo.