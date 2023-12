Puerto Colombia: aumenta cifra de muertos por accidente de camión que terminó incrustado en un hotel

En Puerto Colombia, Atlántico, murió otro de los heridos tras el accidente que ocurrió en ese municipio cuando un tractocamión, que al parecer se quedó sin frenos, se estrelló contra un hotel. Así, asciende a tres la cifra de víctimas mortales en este lamentable hecho.



El tractocamión chocó contra un vehículo y luego terminó incrustado en una de las áreas del hotel Prado Mar de Puerto Colombia en la que se encontraban varios trabajadores realizando labores del día.

El propietario del hotel, Samuel Álvarez, comentó que las otras tres personas que resultaron heridas en el municipio de Puerto Colombia, aunque tiene fracturas, se encuentran estables y en proceso de recuperación.



La circulación de estos camiones en la zona no está autorizada, "somos víctimas, como muchos, de esta tragedia que acaba de enlutar a tres familias por las irresponsabilidades y falta de autoridad, porque esos vehículos no pueden transitar por acá, a no ser que tengan un permiso y sean debidamente escoltados por la Policía de Tránsito”, señala el propietario del hotel en Puerto Colombia que quedó prácticamente destruido.

Por ello, el hombre les pide a las autoridades “más vigilancia en las carreteras, porque estos son hechos de los que no podemos estar lamentándonos hoy por una situación de irresponsabilidad y falta de vigilancia en las vías”.

Las autoridades de tránsito dicen que para esta época se incrementan por lo general los accidentes en las carreteras, por lo que piden a los conductores manejar con prudencia.