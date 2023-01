¡Qué asco! En Palenque el agua potable es negra

Lo que se supone debería ser un líquido apto para el consumo humano parece petróleo, denuncia comunidad.

“Es una falta de respeto”, dicen los habitantes del corregimiento bolivarense en un video grabado el primero de enero.

Víctor Guerra, alcalde de Mahates, municipio al cual pertenece el corregimiento de Palenque, explicó que el incidente fue provocado por un error involuntario mientras se limpiaban los tanques de almacenamiento del acueducto.

‘’Pues no salió por el tubo de desagüe normal, sino que salió por el tubo donde se bombea a la residencia de este corregimiento, lo que ocasionó que saliera el agua turbia. Esto fue informada a la comunidad de que no fuera utilizada esta agua porque no era apta para el consumo humano’’, dijo el burgomaestre.

El líquido ya empezó a llegar con normalidad.