¿Qué efectos han tenido los primeros que recibieron la vacuna COVID-19 en Montería?

Los seis trabajadores del hospital San Jerónimo de Montería que recibieron el miércoles 17 de febrero la primera dosis de la vacuna COVID-19 en la capital de Córdoba amanecieron este jueves sin ninguna novedad y con las ganas de seguir en la primera línea de batalla contra el virus.

“Muy bien, muy contenta, gracias a Dios. Después de la aplicación de la vacuna, dormí afortunadamente bien. Hoy en la mañana, muy temprano, me levanté y realicé todas mis actividades y, hasta este momento, sin ningún tipo de problemas”, señaló la médica intensivista Clara Inés Patiño, la primera en recibir la vacuna.

Otra de las primeras personas en ser inmunizadas fue la fisioterapeuta Jackelín Gómez, quien también manifestó sentirse en óptimas condiciones.

“En el día de hoy me encuentro bien, gracia a Dios, no he tenido ninguna molestia, solamente una pequeña molestia en el hombro, donde me aplicaron la vacuna. También, quiero invitar a todos mis compañeros a que iniciemos en esta jornada de vacunación”, dijo.

La médica Clara Inés Patiño aseguró que confía en la vacuna y que con la inmunización llegue la protección a sus compañeros.

Publicidad

“Empezamos y estamos muy contentos porque todos nos vamos a vacunar. Todos los que estamos en la primera línea, inicialmente, y luego todas las personas, de acuerdo a la priorización que está establecida. No hay por qué desesperarnos”, afirmó.

Montería habilitará 30 puntos de vacunación en el hospital de campaña Miguel ‘Happy’ Lora, para vacunar masivamente a profesionales de la salud y comunidad en general.

“La proyección realizada, de acuerdo a la microplaneación por parte de la ESE en tres hospitales, en diez puntos de vacunación, está para dos días y medio”, afirmó Doris Spath, gerente de la ESE Vida Sinú.

Las 1.132 dosis de la vacuna que llegaron inicialmente a Córdoba empezaron a ser aplicadas a profesionales de la salud del hospital San Jerónimo, fundación Amigos de la Salud y la Unidad Materno Infantil.