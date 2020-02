¿Qué tanto les han cumplido a las víctimas? Así va la reconstrucción de El Salado

Hay casas nuevas -aunque no para todos-, una vía de concreto y escuelas de música y fútbol. Sobrevivientes dicen que aún falta para la reparación integral.



A la reconstrucción de El Salado se sumaron, de manera articulada, empresas privadas y autoridades nacionales y locales, con la cooperación de organizaciones internacionales.



Su vieja y angosta carretera, una trocha que unía al municipio del Carmen de Bolívar con el corregimiento, es hoy en día una vía de 15 kilómetros. La entregó Juan Manuel Santos al finalizar el 2014, donde sostuvo que la paz no solo se trataba de callar los fusiles. Fue una inversión de 8.000 millones de pesos.



Asimismo, cien familias recibieron casas nuevas, pero líderes de la comunidad dicen que aún faltan viviendas para un 30% de la población.



Otros beneficios para los sobrevivientes de El Salado son sistemas de paneles solares y un sistema de acueducto y alcantarillado.



Sin embargo, Jhon Jairo Medina, vicepresidente de la junta de acción comunal, dice que los tubos no tienen capacidad para soportar la carga y cuando llueve hay inundaciones.



La población es campesina y se ha dedicado por años a la actividad pastoril y el cultivo tradicional del tabaco, pero las fuertes temporadas de sequía y la crisis tabacalera los está sumiendo en una profunda pobreza.



Pese a esto, los hijos de los retornados obtuvieron beneficios.



El colegio, cuenta Nancy Montes, líder de procesos educativos y culturales en El Salado, antes solo ofrecía clases hasta el noveno grado, pero ahora estudian hasta once. Además, ahora es técnica agropecuaria y tiene convenio con el Sena.



Obras como la biblioteca generaron una dinámica propia de convivencia y reconciliación y los mismos estudiantes la cuidan y ordenan al tiempo que aprenden de su propia historia.



Pegada a la biblioteca está la casa cultural donde en las tardes retumban tambores y gaitas juveniles.



Y unas cuadras más adelante está la cancha sintética de fútbol, que dirige otro líder juvenil comprometido con recuperar el tejido social del caserío.



