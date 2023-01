Quedó libre reguetonero implicado en accidente de Ana del Casillo

Juan Mindiola estuvo retenido por su presunta responsabilidad en el siniestro. La cantante vallenata, aún en cuidados intensivos, ya respira por sí sola.

El abogado de Mindiola dijo que la Fiscalía decidió dejarlo en libertad al no contar con suficiente material probatorio para imputar cargos y solicitar una medida de aseguramiento en su contra.

Por otra parte, la representante judicial de Ana del Castillo sostiene que las heridas más graves de la cantante no son por el accidente, sino por una presunta agresión de Mindiola, lo que desmiente la defensa del artista urbano.

Aunque la Clínica Erasmo de Valledupar no ha emitido más comunicados de prensa sobre la salud de la joven de 19 años, una fuente cercana aseguró que la artista se recupera favorablemente y ya respira por sí misma.