“Quería darle un buen futuro”: madre que le entregó su bebé a un italiano

Autoridades de Cartagena notaron que el extranjero, quien se hizo pasar por el padre de la menor, no había entrado a Colombia durante las posibles fechas de concepción.

Por tal razón lo detuvieron en el aeropuerto de la capital de Bolívar . Sin embargo, tanto él como su esposa colombiana -que lo acompañaba- quedaron libres luego de que un juez determinara que no incurrieron en ningún delito.

La madre biológica de la menor, quien no viajaba con la pareja de esposos, sostuvo que había entregado a su hija de manera voluntaria, procurando su bienestar.

"Yo los conocí a ellos y yo estaba pasando por una necesidad, y yo no la puedo tener a ella, quería darle un buen y un futuro para que estuviera bien con ellos”, afirmó la mamá de la niña de 18 días de nacida y quien decidió no revelar su identidad.

Agregó que no recibió ningún beneficio económico por la bebé y que la “adopción” era temporal, pues próximamente viajaría a Italia para trabajar y mejorar su nivel de vida.

Dicha versión fue cuestionada por las autoridades, quienes evidenciaron inconsistencias en el testimonio.

“¿Cómo una madre va a dar un permiso de salida de un mes fuera del país suspendiéndole, interrumpiéndole su lactancia?”, dijo Amin Sanabria, comisario permanente de Familia.

Mientras se esclarece el hecho, la custodia de la recién nacida pasó a un hogar sustituto.

“En estos momentos la tiene una madre sustituta, obvio por razones legales tengo que omitir el nombre y el lugar donde se encuentra, pero si está a órdenes del comisario de familia, del suscrito y de una madre sustituta”, señaló Sanabria.