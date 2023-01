Quiso evitar que robaran a su vecino y delincuentes lo mataron

Jhon Jairo Herrera Olivero, de 28 años, recibió un disparo fatal cuando intentó salvar a un habitante del barrio San Martín, en Valledupar.

El vecino relató los angustiosos momentos que vivió durante el atraco.

“Llegó el delincuente encañonándome, me dijo que me bajara de la moto y me quitó mis pertenencias, el celular”, dijo.

En un forcejeo la víctima del robo recibió un disparo cerca de su oreja y “al vecino, que salió a auxiliarme, le dispararon en el abdomen”, agregó.

La comunidad se encuentra indignada tras el trágico destino del joven y exige mayor presencia de las autoridades ante la inseguridad.

Habitantes denuncian que los constantes hurtos a mano armada los han obligado a permanecer encerrados.

La Policía está tras la pista de los delincuentes.