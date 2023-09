Rechazo en Barranquilla por lo sucedido en estadio: “A un chico le pegaron patadas entre tres”

Hacia el mediodía del domingo 17 de septiembre los jugadores del equipo Maracaneiros de Bogotá se enfrentaban a Boca Juniors de Soledad, Atlántico, en medio del torneo sub-17. Pero a menos de 5 minutos de finalizar el partido, y cuando cobraban un penalti, varios jóvenes invadieron la cancha del estadio Julio Torres de Barranquilla y arremetieron contra los jugadores.

César Barrera, entrenador de Maracaneiros, contó que todo empezó cuando los asistentes “echaron humo y bengalas, ahí el juez que estaba al otro extremo cruza la cancha para acabar el juego cuando se nos viene toda el banco, y el profe me dice algo cuando siento puños. La gente que estaba en la tribuna se bajó, aproximadamente 80 personas, nosotros éramos 20”.

En el campo, los entrenadores intentaron detener la agresión. Varios jugadores resultaron lesionados.

“Yo me lanzo a proteger a un chico que le estaban pegando patadas entre tres. Cuando me lanzo me doy cuenta de que estaban sacando las maletas. Bajaba mucha gente, pero estábamos preocupados que no hubiese un incidente mayor”, agregó el DT Barrera.

Mientras en la cancha se registraban los enfrentamientos, en las tribunas donde habían dejado las maletas los jugadores, desconocidos aprovecharon la confusión para robarles sus pertenencias.

La delegación del equipo Maracaneiros tiene este lunes el viaje de regreso a Bogotá, situación que está en vilo por cuenta del hurto de los recursos y documentos.