“Recibo bullying a diario”: habló la mujer que elaboró pastel de Mickey Mouse que se volvió viral

Varias críticas recibió una mujer en Barranquilla luego de entregar a un cliente un pastel con una figura de Mickey Mouse que no se parecía a la que le habían encargado. Luego de hacerse viral en las redes, la protagonista de la historia recibió un curso de repostería y el apoyo de varios colegas para afinar su talento y continuar haciendo lo que le gusta.

Marcela Cantillo es la repostera que realizó el pastel del que tanto se ha hablado en los últimos días. Ella relata que desde ese momento ha sufrido de matoneo, amenazas y las ventas de su negocio decayeron.

“A raíz de esta publicación, mis ventas bajaron, no he vendido nada. Recibo bullying a diario, faltas de respeto, me maltratan, me humillan y me escriben a WhatsApp”, contó.

Aseguró que, ante la falta de tiempo, su hija le ayudó a terminar el pedido del pastel de Mickey Mouse: “Como tenía que entregar ese pedido a las 6, ella vio que eran las 5 y que me estaba demorando. Así que empezó a forrar el pudín, pero no es decoradora”.

Pero no hay mal que por bien no venga. Las redes sociales, que fueron usadas para atacarla, esta vez le brindaron una mano.

“Hay personas que me están apoyando, que han venido a ofrecerme los cursos. Un actor vino, una escuela de un chef en la que hago un diplomado y otros pasteleros que me han invitado a talleres”, comentó.

La mujer, que lleva 18 años en el mundo de la repostería, espera reponerse de este duro golpe y continuar con el oficio que ama, mismo que le permite pagar los estudios de su hija y apoyar con los gastos del hogar.