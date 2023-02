Reclamante de tierras en Barú nunca estuvo secuestrado, confirman autoridades

Hace algunos días, autoridades de Cartagena fueron advertidas por la familia de Vicente Girado Julio, un reclamante de tierras, de que el hombre había salido de su casa en Barú a hacer unas diligencias, pero no había regresado. Horas después se conoció un video en el que el hombre aparecía amarrado junto a un árbol con una camisa cubriéndole la cabeza.

“Es así que de manera inmediata nuestros investigadores del grupo Gaula, una vez conocen las imágenes de ese video y son demandados por parte de la familia para dar rápidamente con la ubicación del señor Vicente Girado, inician y dan apertura a una noticia criminal por secuestro simple y se adelantan todas las labores investigativas con la Fiscalía General de la Nación, para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del posible secuestro”, indicó el coronel Wilson Parada, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, a medios de esta ciudad.

Sin embargo, las investigaciones del Gaula pudieron establecer que el reclamante de tierras se encontraba entre los municipios de Regidor (Bolívar) y La Mata (Cesar).

Al desplazarse allí, y para sorpresa de los investigadores, el reclamante de tierras se encontraba en un corresponsal bancario, donde reclamaba un dinero, al que llegó por sus propios medios y sin que nadie lo acompañara o coartara. Esto ocurrió el pasado sábado 25 de febrero, a las 6:00 p.m.

“Nuestras investigaciones están determinando que lo llevaron a engañar a su familia, presuntamente indicando que estaba secuestrado. Estamos en ese proceso con la Fiscalía, esa investigación no termina aquí”, indicó el coronel Parada.

En este momento Girado Julio se encuentra con su familia en el corregimiento de Santa Ana, en Barú, sano y salvo.

A este respecto, la familia de Vicente Girado Julio publicó un comunicado en el que lamentó los hechos:

La familia Girado en Playa Blanca, que somos alrededor de siete herederos, nos permitimos manifestar lo siguiente: que desde el día lunes Vicente Girado se encontraba desaparecido, de lo cual surgieron varias hipótesis como secuestro, extorsión, entre otras. Luego con la ayuda del Gaula y la Mecar se dio a conocer que es un autosecuestro. Dado lo anterior, queremos decir que el actuar del señor Vicente Girado fue bajo su única y exclusiva responsabilidad (...) Él debe responder por su incorrecto proceder.

Esto no tiene relación ninguna con la reclamación que varios herederos venimos haciendo de 26 hectáreas de tierras en Playa Blanca -Barú-, donde Vicente es un heredero más, y no debe involucrar ni perjudicar a los otros herederos, ni a las miles de familias que reclaman la hacienda Santa Ana en Barú, despojadas por maniobras jurídicas y con violencia por personas poderosas; denuncias que están en todas las instancias competentes. No entendemos aún su mal proceder, ni si tiene relación con las diferencias internas en la familia”.

La familia lamentó “el haber abusado de la credibilidad de varios periodistas nacionales e internacionales, de organizaciones de derechos humanos y veedurías, y de nuestros abogados, socavando la confianza de nuestras justas reclamaciones”.