Reconocido cirujano de Valledupar y un policía se fueron a los golpes en plena vía pública

Un procedimiento policial en Valledupar terminó en el enfrentamiento a golpes entre un profesional de salud y un patrullero. El reconocido cirujano maxilofacial Hernando Osorio se vio involucrado en un choque y, cuando trataba de retirarse del sitio, un uniformado de la Policía se lo impidió.

"Pretendía retirarse del lugar para evadir el procedimiento de tránsito, desacatando la orden del policía. Uno de los uniformados recibe agresiones verbales y físicas por parte del ciudadano referenciado, quien se encontraba en aparente estado de alicoramiento", sostuvo el coronel Jesús de Los Reyes, comandante de la Policía del Cesar.

El cirujano explicó su reacción y afirmó que el uniformado era incitado por varios motociclistas a detenerlo.

“Yo le decía ya me voy y él: no te vas a mover. Entonces le dije: es que yo no vengo en el carro, yo vengo a auxiliar a la señora que es la que tuvo el accidente. Ya se había hablado con la otra parte, ellos estaban muy tranquilos, muy formales, que lo iban a arreglar porque los carros tienen sus seguros”, relató Hernando Osorio.

El cirujano también negó que estuviera ebrio durante este hecho, registrado en el norte de Valledupar.

“Gracias a Dios tocó hacer una conciliación con los agentes, que yo pensé que se iba a mayores, es que yo quería era demandar a la Policía”, expuso el cirujano maxilofacial.

El médico lamenta lo sucedido, pide respeto hacia la Policía, pero también más ponderación de los uniformados al momento de hacer los procedimientos.

