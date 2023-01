Recordada actriz de la televisión colombiana está atrapada en una isla por el COVID-19

Su sueño de pasar vacaciones en Providencia terminó convertido en una pesadilla. LLeva más de un mes sin poder viajar a su casa, debido a la cuarentena.

Se trata de la actriz Martha Silva, quien hoy pide ayuda para que ella y otros 30 turistas puedan volver a sus ciudades. El dinero, dice, ya se les está acabando.

La artista, recordada por producciones como Pequeños Gigantes y papeles en Tu Voz Estéreo, aseguró que el costo de vida en Providencia es muy alto y “cuesta mucho adquirir verduras, frutas”.

Reconoce que el hotel donde ha estado hospedada desde marzo le ha dado una tarifa económica, “pero igual hay que pagar, entonces eso se va volviendo dinero importante para poder regresar”.

“No sé el estado de otros turistas. Estoy intentando hacer una reunión con el señor alcalde y los turistas que estamos acá para que todos podamos poner en la mesa las necesidades que cada uno tiene”, agregó.

Martha agradece que en Providencia no se hayan registrado casos de coronavirus, y espera que no pase “porque acá no hay una atención completa para esas personas”.