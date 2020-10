Redes sociales permiten reencuentro de dos hermanos que no se veían hacía 61 años

Esta es una historia de vida y de perseverancia. Luego de 61 años de búsqueda, terminó la espera para dos hermanos en Barranquilla que desde niños habían sido separados por sus padres.

El día soñado llegó. Los nervios se apoderaron de Orlando Heredia y su madre Juana Castro, quien tiene 81 años.

Sentados junto a la puerta de su casa en el barrio La Luz, suroriente de Barranquilla, esperaron ansiosos la llegada de Justo David Heredia, a quien no veían desde que era un niño.

Celebraron el reencuentro con un abrazo, con el que soñaron por más de 61 años, luego que sus padres decidieran separase.

“Que me perdone por haberlo dejado, porque yo en el momento no sabía lo que había hecho y me vine, yo a él lo dejé y me vine con Orlando, que lo tenía de brazos”, dijo doña Juana.

La respuesta de Justo David no se hizo esperar.

Publicidad

“Yo le digo a mi mamá que no tengo nada que perdonarle, yo a ella igual la amo desde el día en que tuve uso de razón, la amo igual”, afirmó.

El reencuentro se logró luego de una búsqueda por redes sociales, un momento que la madre y los dos hermanos creyeron nunca se daría.

“Mi hija buscó en el celular y lo encontró, y me dijo: 'mami, tu hijo, tu hijo, encontraste a tu hijo'. Yo le dije: 'eso es mentira'”, contó la mujer.

Orlando también habló del reencuentro con su hermano Justo David: “yo todo el tiempo pensaba en él, que no lo iba encontrar vivo. Yo le pedía a mi mamá... búscame a mi hermano”.

Y Justo David indicó que ya había perdido las esperanzas.

“La verdad, últimamente había perdido las esperanzas, yo también intenté por todos los medios”, expresó.

Publicidad

Ninguno de los dos hermanos recuerda los días que convivieron juntos en su niñez.

Ahora, la madre y sus dos hijos aseguran que como familia trabajarán para recuperar parte del tiempo perdido.