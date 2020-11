Reportera de Noticias Caracol en San Andrés ya está con sus familiares afectados por el huracán Iota

Vilma Jay, la corresponsal de Noticias Caracol en San Andrés, ha estado cubriendo incansablemente el desastre que ocasionó el huracán Iota en el archipiélago, pero también es una de las afectadas. Varios de sus familiares viven en Providencia, que fue la más golpeada por el inclemente ciclón, y quedaron atrapados en la isla. Luego de días de espera, lograron abordar un vuelo humanitario y llegar a San Andrés para reunirse con la reportera. “Es un completo desierto, no hay casas, no hay albergues, todos estamos con la misma ropa desde el día que pasó el huracán. No sabíamos sinceramente que nos iban a poder sacar a tiempo para poder velar por el bienestar de nuestros pequeños”, dijo una familiar de Vilma. Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/ Nuestros canales en YouTube: Caracol Televisión: http://bit.ly/2CHpld2 Suscribirse Gol Caracol: http://bit.ly/2yAIGcU Suscribirse Shock: http://bit.ly/2CHNKzi Suscribirse Blu Radio: http://bit.ly/2CFF7Fo Suscribirse La Kalle: http://bit.ly/2JkgfEz Suscribirse Caracol Play: http://bit.ly/2SkyjlM Suscribirse El Espectador: http://bit.ly/2D4rkt7 Suscribirse