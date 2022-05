Rescatan a bebé en alto grado de desnutrición en La Guajira

Mientras un grupo de la asociación del Banco de Alimentos se encontraba por un recorrido en varias zonas de La Guajira, encontraron a un niño de 11 meses de edad en un avanzado estado de desnutrición aguda severa.

El equipo logró convencer a la familia del niño para sacarlo de su comunidad y trasladarlo hasta un centro médico para brindarle atención urgente.

"Es un diagnóstico de desnutrición aguada severa tipo marasmo; el menor fue reportado desde el día de ayer, fuimos a la comunidad que está a 30 minutos de Riohacha, haciéndole el diagnóstico y haciéndole acompañamiento a su familia", indicó Athenas Urdaneta, nutricionista del Banco de Alimentos de La Guajira.

El niño y su familia, pertenecientes a una comunidad wayú en Manaure, son el reflejo del hambre que vive esta etnia indígena de La Guajira.

"Ayer, cuando nosotros fuimos hasta la comunidad, no querían dejarlo sacar y uno también se pone en el zapato de ellos, porque ellos pasan mucho trabajo en el hospital porque no tienen para comprar una alimentación, no tienen una ayuda ni para trasladarse hasta la comunidad; pero nosotros como banco de alimentos dimos toda la colaboración", señaló la nutricionista.

Miembros del Banco de Alimentos dijeron que el niño ahora hospitalizado también tiene un hermano en riesgo de desnutrición y que estarán en constante monitoreo para salvar sus vidas.

En La Guajira hay preocupación ante las altas cifras de desempleo, los más afectados son los indígenas wayú. Algunos de ellos aseguran que han tenido que dejar de hacer artesanías para trabajar en el servicio doméstico a cambio de comida.