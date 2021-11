Reveladores audios: mayor de la Policía habría trabajado con el Clan del Golfo

Con la captura de nueve presuntos miembros del Clan del Golfo en el municipio de Puerto Colombia, el pasado 30 de octubre, se empezaron a conocer detalles de quienes harían parte de la organización criminal señalada de homicidio agravado, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Durante una audiencia virtual, la Fiscalía reveló audios de las conversaciones que mantenían los delincuentes, y para sorpresa en una de ellas, mencionan a quien fue comandante de dos estaciones de Policía en el Atlántico:

-¿El mayor está por acá?

- Ah ¿el mayor Cifuentes?

- Sí.

- ¿Oye y Pisi qué?

- Está con él donde el Chino, están almorzando ahí.

- ¿Si?

- Están hablando ahí.

- Van a coronar esa vuelta primero que tú. No joda, estás jodido.

En otra de las conversaciones, señala la Fiscalía, hablan sobre la exigencia de dádivas por parte del oficial, al parecer, para dejarlos trabajar:

”El man está necesitando dos barras para el sábado si no se las consiguen no trabaja más. Y me dijo: ‘lo dejamos quieto, no los moleste, habló con el capitán mañana viernes, te presento a los pelados y la vaina, pero primero dime si sí o no’”, afirma un integrante del Clan del Golfo en una de las interceptaciones.

El mayor en mención fue separado del cargo mientras se adelanta la investigación.

“Le pedimos a la Fiscalía que nos hiciera llegar los elementos materiales de prueba y nosotros procedimos a dar apertura a las investigaciones disciplinarias penales a las que haya lugar”, indicó el comandante de la Policía de Barranquilla, el general Luis Carlos Hernández.

El mayor investigado lleva 16 años en la Policía.