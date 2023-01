Robaban retrovisores y luego se los vendían a sus propias víctimas en Barranquilla

Las autoridades han capturado a más de 60 personas por este delito en La Arenosa. Asimismo, se han realizado 38 allanamientos y varias incautaciones.

Cientos de barranquilleros dejan, día a día, sus carros parqueados en la calle. Algunos de ellos, cuando vuelven de hacer alguna diligencia, los encuentran sin espejos retrovisores.

Este fenómeno tiene agobiada a la ciudad: los ladrones toman las autopartes y luego las venden descaradamente a sus propias víctimas, a precios bastante elevados.

“Yo encontré los mismos retrovisores por un valor de 700.000 pesos, los mismos, los míos; eso fue por San Andresito, por Barlovento, por la vía 40”, afirmó un conductor.

Ante el aumento de casos, la Policía emprendió una ofensiva para la recuperación los elementos robados y el cierre de establecimientos con repuestos de dudosa procedencia.

“Se han realizado 68 capturas en lo corrido del año a personas por el delito de receptación, en lugares donde se ha podido establecer que los individuos llevan elementos hurtados de los vehículos y los exhiben para venta”, señaló el coronel Yecid Peña, comandante operativo de la Policía en Barranquilla.

La Policía entregó un balance sobre los 38 allanamientos realizados en diferentes zonas de la ciudad.

“De estos allanamientos, 17 establecimientos se les ha hecho suspensión de la actividad económica porque se ha podido evidenciar que no presentan la legalidad documental que se requiere para demostrar la propiedad y de dónde fueron adquiridos estos elementos”, completó el coronel Peña.

La Policía asegura que muchos de estos robos de retrovisores y autopartes no se denuncian y que a veces, cuando capturan a algún sospecho, queda libre porque no hay cargos en su contra.

Las autoridades insisten en la denuncia de todo tipo de delito.