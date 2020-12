Sacerdote logró escapar de dos ladrones que lo amenazaron con pistola: “me llené de valor”

En video quedó registrado el momento en que el sacerdote Ramses Rivera fue abordado por dos ladrones en moto que lo intimidan con un arma de fuego, en Valledupar.

"Me percaté de la malicia de uno de ellos que fue el que me abordó con una pistola, pues yo me escondí detrás de mi vehículo y ahí él me solicitaba que le lanzara mis pertenencias y yo, de manera ágil, por decirlo así, intenté evadirlos y en algún momento me llené de valor, emprendí la huida, arranqué a correr", aseguró el padre.

La Policía utiliza el video de seguridad para tratar de ubicar a los asaltantes.

“No se materializa el hurto, sin embargo, pues contamos con el video y ya con una información que nos va a permitir posiblemente identificar a estas personas”, dijo el coronel Jesús de los Reyes, comandante de la Policía del Cesar.

El alcalde de Valledupar , Mello Castro González, dijo que aumentarán los controles de la Policía y el Ejército para frenar la ola de atracos en moto, que ya supera los 100 casos.

“Estamos dándole la cara a la ciudadanía para que tenga un parte de tranquilidad y sepan que estamos haciendo todos los esfuerzos para que pueda pasar una Navidad tranquila y en paz”, dijo el mandatario.

Aunque los hurtos a personas disminuyeron en 46%, la percepción de seguridad en la ciudad es otra.

“Se están presentando los atracos, la persona no se puede, por lo menos confiar, porque le quitan lo que lleva”, afirmó José Abel Camargo, habitante de Valledupar.

"El tema de atraco ha sido el pan de cada día en los últimos tiempos, uno no se puede parar en la esquina, no puede cargar el celular en la mano”, señaló David Mendoza, habitante.

Durante el Navidad Próspera y Segura se ha logrado la captura de uno los atracadores en moto más buscados en el Cesar , responsable de varios hurtos.