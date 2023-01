Sacerdote se salvó milagrosamente de atraco: intentaron dispararle y el arma no funcionó

El párroco Rodolfo Reyes se opuso al robo que delincuentes pensaban perpetrar contra los feligreses de la iglesia María Madre de la Unidad, en Valledupar.

En medio del intento de robo, los hombres dispararon contra del sacerdote. Sin embargo, del revólver calibre 38 no salió ni una bala de las tres con las que estaba cargado.

El hecho, que se presentó luego de la misa matutina dominical, fue considerado por los asistentes como un milagro.

"El arma no disparó, en vista de eso, yo me abalanzo contra el hombre y el me alcanzó a accionar el arma otras dos veces y no disparó", relató el clérigo.

La comunidad reaccionó ante el suceso e incineró la motocicleta en la que se movilizaban los dos atracadores.

“Los hombres le partieron la cabeza al padre con una piedra y la comunidad se desesperó. La gente salió a tratar de respaldar al padre”, contó Sara Fernández, perteneciente a la comunidad de la iglesia María Madre de la Unidad.

La Policía logró la captura de los delincuentes y la incautación del arma, gracias al respaldo de los feligreses.

Con una muñeca afectada y seis puntos en la cabeza el padre no pudo hacer la segunda misa dominical, pero asegura que seguirá en su labor.