Salió a hacer una tarea para su hijo y desapareció misteriosamente

No hay rastro ni pistas del paradero de Bianei del Carmen Torres Domínguez en Barranquilla, donde es buscada desde el viernes 30 de octubre. Cada noche, el esposo y los hijos de 8 y 11 años de esta mujer son acompañados por sus vecinos para intentar encontrar a esta madre que desapareció en el barrio La Paz. "Ella salió al café internet a hacerle una tarea al hijo mío y desde ahí no la han visto más, desde ahí ella desapareció, no la encontramos, no sabemos nada", dice Ómar Ruiz, pareja de la mujer.Si usted la ha visto o tiene información de su paradero puede comunicarse con las líneas 317 586 3269, 301 778 4500 o al 123 de la Policía Nacional.