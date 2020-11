San Andrés y Providencia, paraísos con desigualdades que se agudizan tras el paso del huracán Iota

Por décadas, San Andrés ha estado en el top de destinos turísticos y vacacionales, pero más allá de las playas, el comercio y su hermosura hay desigualdades evidentes para todos.

Dayson tiene 42 años, vive en el barrio Serranilla y ha sido testigo de ellas: “Aquí la plata llega, pero así como llega se va. La reparte no sé quién y se va. Aquí nunca pasa nada, y siempre que llegan los turistas, pasan por lo más bonito, nunca por la realidad”.

La sobrepoblación, por ejemplo, es un fenómeno heredado en la ciudad que se puede agravar ahora después del paso del huracán Iota , como lo explica Silvia Vennet, líder raizal de la zona: “se habla de más de 40 mil personas ilegales en el departamento. Ahora, con el tema del huracán, han llegado de Providencia”.

La falta de agua potable y servicios básicos también es una deuda social. “Aquí no hay alcantarilla, aquí el tema de acueducto no tenemos. El tema de salud no es que sea la mejor, el hospital no tiene una adecuación.”

Así se mueve San Andrés, entre su belleza natural y unos problemas que, agravados por Iota y la pandemia , pueden ser una bomba de tiempo.