¡San Antonio bendito, dame un novio bonito!: solteras celebran fiesta del patrono de Soledad

Si sigue sin pareja, este santo podría hacerle el milagrito. Mujeres de este municipio del Atlántico aseguran que sus esposos son resultado de sus oraciones.

Durante las celebraciones patronales de San Antonio de Padua, en Soledad, Victoria Solano agradece de rodillas lo que, según ella, fue uno de los milagros más grandes de su vida. Ella pidió al santo, hace 28 años, que le mandará un compañero.

“Un buen esposo, un maravilloso esposo, y por eso desde ese entonces soy devota de él. Tengo 28 años de casada, felizmente casada gracias a San Antonio”, afirmó.

Así como Victoria, cientos de mujeres consagran sus peticiones al patrono del municipio y se preparan para recibir al amor de su vida.

La creencia va de generación en generación, por eso, hasta las más jóvenes acuden a la iglesia en busca de aquel milagro.

“Un año cargué a San Antonio y me vino un novio, el año siguiente no vine y se me fue, entonces volví nuevamente”, señaló Matilde Rodríguez.

Otras, por su parte, le piden al santo que le regrese el amor.

“Hace 3 años nos disgustamos, yo lo dejé y hoy le pedí que tiene que volver nuevamente porque ya viene la pensión”, dijo entre risas Eloísa Jiménez.

Para que el poderoso escuche sus oraciones, las mujeres lo veneran en su día con una misa especial y una procesión, donde todas quieren cargarlo.

“Hay unas soledeñas que en otro tiempo cantaron: ‘¡Ay, San Antonio bendito, dame uno novio bonito, pero que no sea coqueto!’”, contó el presbítero Jorge Mejía, párroco de Santa María Goretti.

La condición para cerrar el ritual es que una vez que llegue el novio deben llevarlo a bailar a la plaza de Soledad, donde durante las fiestas se prepara un gran concierto.