Sanín Mena, actualmente secuestrado, ha sido plagiado cuatro veces por grupos ilegales

Zita Mena, hija de Sanín Mena, un hombre de 87 años secuestrado desde el pasado 26 de mayo en el sur del departamento del Cesar, habló con Noticias Caracol sobre el drama que vive su familia, pues no es la primera vez que plagian a su papá. Sin embargo, en esta ocasión los criminales no se han contactado para exigir dinero, como en las otras ocasiones.



“Hasta el día de hoy no tenemos ninguna razón de nuestro papá. Fue secuestrado el 26 de mayo y hasta el momento no tenemos ningún conocimiento, ningún tipo de claridades frente a cuáles son las exigencias de las personas que tienen a papá”, relató la mujer.

“Estamos buscando, estamos preguntando, pero no hay ninguna respuesta. De hecho, por eso ha pasado tanto tiempo y nuestro papá no ha regresado acá, no está en casa”, agregó la hija de Sanín Mena.



¿Cómo fue el secuestro de Sanín Mena?

“Papá es abordado fuera de la finca por hombres armados. Varios hombres armados se lo llevaron. Hacen como un trasbordo. Lo trasladan en el carro de él y luego hacen un trasbordo hacia un lugar que, pues uno no tiene claridad, es zona rural. Entonces no existe ninguna claridad hacia dónde va y no tenemos ninguna respuesta frente a esta situación”, detalló Zita.

Ella cree que, como en otras ocasiones, este “sería un secuestro extorsivo. Mi papá ha sido secuestrado anteriormente, desde los años más o menos 86 por diferentes actores del conflicto armado. Uno considera que debe ser un secuestro extorsivo”, pero hasta ahora no los han llamado.

Según la hija de Sanín Mena, a él lo han “secuestrado cuatro veces y hace cuatro años y medio un hermano menor de nosotros fue secuestrado. Estuvo aproximadamente 28 días, casi un mes, y fue un secuestro extorsivo donde solicitan dinero para poder retornar la persona a esa libertad, que realmente nadie debe estar exenta de ella. Nadie, ningún ser humano, bajo ningunas condiciones debe ser sacado de su espacio, de su familia, de donde está. Todos los seres humanos son realmente importantes. Existen familias que siempre están esperando, que siempre estamos y seguiremos esperando. Nosotros como familia no queremos ser una estadística del olvido. Se desapareció y no pasó absolutamente nada. Nosotros queremos respuestas frente a lo que ha sucedido con el caso de mi papá”.

Agregó que “papá puede ser el secuestrado más viejo del mundo” y por ese tiene necesidades médicas urgentes.

“Al ser un señor adulto mayor de 87 años, pues tiene unos requerimientos especiales y enfermedades, no solo asociadas al mismo proceso de envejecimiento, eso quiere decir agotamiento, cansancio, cuidados especiales en su dieta, sino que también tiene una enfermedad crónica como lo es la diabetes. Él es insulinodependiente y esa insulina debe permanecer refrigerada, colocarle las unidades exactas. Papá es una persona que tiene controles constantes con medicina. Los cuidados de mi papá son bastante grandes y no solo a nivel de medicación, sino de cuidados de alimentación de muchas cosas”, detalló.

Sobre si Sanín Mena había tomado medidas por los anteriores secuestros, Zita manifestó se habían cambiado de ciudad, “pero finalmente mi papá siempre ha sido un hombre muy arraigado a su región, a su trabajo, a su familia y él retorna”.

Además, dijo que por el dinero que tuvieron que pagar por sus liberaciones, su papá siguió “trabajando como lo ha hecho, porque después de un secuestro extorsivo quedan deudas grandes y ante la deuda grande lo único que hay que hacer es seguir trabajando para poder responder. Y así lo ha hecho mi papá siempre. No puede uno decir es que yo me voy a llevar tal cosa y me cambio de ciudad”.

Precisó que “nunca” recibieron protección del Estado. “Se presentaron esas situaciones y pues mi papá los manejó él mismo”, detalló.