“Se me hacía imposible”: mujer de 66 años superó el COVID-19 tras estar hospitalizada por tres meses

Gladis Conrado, una mujer que vive en Puerto Colombia, Atlántico, sobrevivió al coronavirus COVID-19 tras permanecer hospitalizada durante casi 90 días. Estuvo internada en el Hospital Cari, donde ahora funciona el centro especializado para la atención de pacientes con dicha enfermedad.

Atrás quedaron los momentos de angustia y preocupación del personal médico del centro asistencial, que luchó por salvarle la vida a Gladis y con quien ella logró crear lazos de amistad y cariño. “Gladis, te queremos. Bravo, bravo”, le manifestaron los trabajadores del hospital.

La mujer, complicada por el COVID-19, estuvo dos meses intubada en una unidad de cuidados intensivos (UCI), pero los médicos mantuvieron la esperanza que ella, por momentos, perdía.

“Todavía ni lo creo, a mí se me hacía imposible, a mí me decían: ‘Gladis, ya ganaste la batalla’. Yo no pensé que fuera a regresar y le voy a dar gracias a mi Dios por permitirme llegar allá (al Hospital Cari)”, afirmó la mujer.

Por tantos días de lucha, fue tan estrecha la relación entre los trabajadores y paciente que hasta su cumpleaños número 66 le celebraron.

“Uno pasa días en una parte, se acostumbra, se encariña con las personas, pero estoy muy contenta porque me voy, lo deseaba de todo corazón”, aseguró.

El Hospital Cari ha atendido a más de 280 pacientes con coronavirus y unos 200 han salido victoriosos.

“En la última semana, en el Atlántico, hemos venido observando una disminución de los casos y de los fallecidos. Esta disminución se debe sobre todo al comportamiento y al esfuerzo de cada uno de los atlanticenses por cumplir las medidas de aislamiento”, indicó Alma Solano, secretaria de Salud del Atlántico.

Con un “hasta luego”, “chao, señora Gladis”, “no se olvide de nosotros” y “vamos por allá a visitarle”, el personal del centro asistencial despidió a Gladis, quien está segura de que volverá al hospital, pero a visitar a quienes guerrearon con ella para vencer al letal coronavirus.

El Atlántico suma más de 65.000 casos de COVID-19 y cerca de 37.000 se registran solo en Barranquilla. Casi 3.000 personas han fallecido y aproximadamente el 90 % de las personas contagiadas ya se ha recuperado.